Греция продлила ограничение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Москва, 18 апреля. Греция приняла решение увеличить срок действия разрешения на въезд из России до 26 апреля. Каждую неделю в республику могут приезжать до четырех тысяч граждан РФ.

Для визита в страну приезжающим надо предъявить документ, подтверждающий отсутствие заражения коронавирусом. Кроме того, при себе необходимо иметь ваучер с прописанной бронью номера в гостинице.

В правительстве Греции уже заводилась речь о возможности отменить обязательную визу для российских туристов. Вместо этого предлагается ограничиться паспортом и требованиями санитарных протоколов. Подобные меры помогут нарастить турпоток в Грецию из РФ на фоне обостряющих ситуацию в мире обстоятельств, вызванных пандемией.