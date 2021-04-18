Девушка и десятимесячный младенец попали в ДТП с тремя машинами в Саратове

Саратов, 18 апреля. Авария при участии трех автомобилей произошла в Саратовской области. Жертвами ДТП едва не стали по меньшей мере два человека, в том числе десятимесячная девочка.

Инцидент зафиксирован примерно в 17:30 по московскому времени на улице Азина в Заводском районе Саратова. На дороге столкнулись ВАЗ -2114, Audi и Renault.

Вскоре к месту событий прибыли карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД. В ведомстве по городу подтвердили информацию о ДТП, добавив, что в больницу врачи увезли 22-летнюю пассажирку отечественного автомобиля и младенца.

Ранее в результате столкновения с грузовиком погиб 34-летний мотоциклист. Трагедия произошла на трассе Санкт-Петербург — Псков.