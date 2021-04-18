Российских автовладельцев ждет ряд изменений с 1 мая

Москва, 18 апреля. Сделки по купле и продаже подержанных автомобилей можно будет заключать через портал «Госуслуг». Соответствующие изменения вступают в силу с 1 мая.

Оформление и расторжение договоров будет происходить в режиме онлайн с использованием электронной подписи. Подписанные документы будут направляться на регистрацию в ГИБДД. Новое правило не затронет юрлиц и официальных дилеров.

Для совершения сделки продавцу достаточно подать заявление на сайте «Госуслуг» и предоставить полный пакет документов на автомобиль. Речь идет о паспорте транспортного средства (ПТС), свидетельстве о регистрации (СТС) и полисе ОСАГО, оформленном на имя прошлого владельца. Последний документ необходим при его наличии.

В России с 1 апреля начал действовать новый регламент проведения экзамена на водительские права. Из него убрали этап «площадка», сделав уклон на проверку знаний кандидата в водители в реальных условиях города.