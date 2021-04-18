Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки

Киев, 18 апреля. Артист Андрей Данилко, воплотивший полюбившийся зрителям образ Верки Сердючки, серьезно болен. К борьбе за его здоровье подключились и медики из европейских стран.

Данилко продолжает бороться за жизнь, и его самочувствие явно улучшилось, так как Верка Сердючка выступит с концертами в нескольких городах с новой музыкальной программой, заявил украинский продюсер Юрий Никитин в эфире программы «Зірковий шлях».

В этом году у Данилко 30 лет, как он занимается творческой деятельностью. Последние годы артист переживал депрессии, не мог выступать и придумывать что-то новое.

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«У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу», — пояснил Никитин.

Чем именно болен Данилко, продюсер уточнять не стал. Сам артист один раз говорил о неком заболевании, которое вызывает у него набор лишнего веса. Поклонники предположили, что речь может идти о раке, но догадки не подтвердились.

Владимир Пресняков-старший ранее признался в эфире программы «Звезды сошлись», что из-за онкологического заболевания лишился одной почки.