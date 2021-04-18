Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 23:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Шоу-бизнес
Сексолог объяснил, что скрывается за понятием «бабник», которым окрестил себя Дава
23:00
Общество
Климатолог Крыма рассказал об уникальном воздействии сакских грязей на здоровье
23:00
Экономика
Финансовый аналитик раскрыл планы США по подрыву рубля
22:58
Происшествия
Четыре балкона многоэтажки вспыхнули в Набережных Челнах
22:47
Политика
США рекомендовали авиакомпаниям соблюдать осторожность при полетах над Украиной
22:30
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза стала одним из специальных гостей шоу «Маска»
22:22
Спорт
Гендиректор «Уфы» Газизов посвятил разгром «Спартака» памяти сына
22:20
Общество
Греция продлила ограничение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю
22:16
Происшествия
Девушка и десятимесячный младенец попали в ДТП с тремя машинами в Саратове
22:12
Общество
Петербуржцев предупредили о возвращении дождей и похолодания
22:08
Общество
Российских автовладельцев ждет ряд изменений с 1 мая
22:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин придумал новый вид спорта, играя в бассейне с детьми
22:00
Весь мир
NFT-искусство: Ближний Восток осваивает современные арт-технологии
22:00
Общество
Без лекарств пациенты не останутся: эксперт сообщил о новой программе госзакупок
21:59
Весь мир
Армия Мозамбика не смогла отбросить боевиков от города Пальма на севере страны
21:57
Шоу-бизнес
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
21:48
Происшествия
Военнослужащие ЛНР сообщили о сбитом ударном беспилотнике ВСУ
21:47
Политика
МИД РФ: Чешские дипломаты должны покинуть Россию до 19 апреля
21:45
Весь мир
Россия поддерживает развитие сельского хозяйства ЦАР
21:30
Общество
Друг Балбеса и Бывалого: Топ-5 фильмов с участием Георгия Вицина
Все новости
Военнослужащие ЛНР сообщили о сбитом ударном беспилотнике ВСУ
Пресс-служба президента Украины
Происшествия

Военнослужащие ЛНР сообщили о сбитом ударном беспилотнике ВСУ

Народная милиция (НМ) ЛНР сообщила о сбитом ударном беспилотном летательном аппарате ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Луганск, 18 апреля. Народная милиция (НМ) ЛНР сообщила о сбитом ударном беспилотном летательном аппарате ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Подразделения радиоэлектронной борьбы НМ ЛНР обнаружили и перехватили украинский БПЛА с закрепленной на нем бомбой. Об этом сообщил «Луганскому информационному центру» официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В ликвидации беспилотника ВСУ была задействована станция подавления «Тритон-М1». Осадчий добавил, что об этом были уведомлены представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики. ВСУ из миномета открыли огонь по населенному пункту Лозовое.

Украина ЛНР всу донбасс
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Военнослужащие ЛНР сообщили о сбитом ударном беспилотнике ВСУ
Рейтинг@Mail.ru