Военнослужащие ЛНР сообщили о сбитом ударном беспилотнике ВСУ

Луганск, 18 апреля. Народная милиция (НМ) ЛНР сообщила о сбитом ударном беспилотном летательном аппарате ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Подразделения радиоэлектронной борьбы НМ ЛНР обнаружили и перехватили украинский БПЛА с закрепленной на нем бомбой. Об этом сообщил «Луганскому информационному центру» официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В ликвидации беспилотника ВСУ была задействована станция подавления «Тритон-М1». Осадчий добавил, что об этом были уведомлены представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики. ВСУ из миномета открыли огонь по населенному пункту Лозовое.