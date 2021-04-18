Армия Мозамбика не смогла отбросить боевиков от города Пальма на севере страны

Мапуто, 18 апреля. Ситуация в Мозамбике продолжает оставаться обостренной. На севере страны в провинции Кабу-Делгаду возобновились нападения исламистов.

Вооруженные силы ведут сражение с боевиками в городе Пальма.

Населенный пункт стал одним из тех, по которому одновременно ударили группировки. Кроме того, они атаковали Пунданхаре и деревню Муеда.

Представители армии и службы безопасности утверждают, что контролируют положение. Однако многочисленные неудачи военнослужащих говорят не в пользу силовиков.

Террористы напали на Пальму в конце марта. Около 37 тысяч человек покинули город в надежде спастись от радикалов. Их атаки сопровождались десятками жертв среди мирного населения. Кроме того, они нанесли ущерб инфраструктуре, на устранение которого необходимо минимум 114 миллионов долларов США.

Mozambique ????????: de nouveaux affrontements près de Palma, dans le Cabo Delgado

Lien:https://t.co/p1V2ch5eqy — John Dounga (@DoungaJohn) April 17, 2021

Возможно, причиной агрессии стало заявление французской компании Total и правительства африканской страны о возобновлении строительства газодобывающего предприятия в этом районе. Этот проект оценивается в 20 миллиардов долларов США.

Спустя три недели после нападений в населенном пункте снова начались бои. При этом только на прошлой неделе президент Филипе Ньюси уверял, что армия отбросила радикалов от Пальмы, а многих из них ликвидировала. Однако на прошлой неделе житель города, который вернулся домой, уверенный в безопасности, погиб. Предположительно, его обезглавили боевики.

Вооруженные силы Мозамбика продемонстрировали бессилие в противостоянии с радикалами. Гражданское население считает, что его не защитят, поэтому люди верят в любые слухи о планируемых боевиками атаках и покидают дома. В связи с этим страны Сообщества развития Юга Африки (САДК) обратили внимание на Кабу-Делгаду и решили объединить усилия в борьбе с группировками.

Исламисты активизировались на севере Мозамбика в конце лета 2020 года. При этом государственные власти утаивают реальные масштабы катастрофы, которая происходит в северном регионе. Тысячи людей погибли от рук боевиков, еще около 700 тысяч бежали из родных городов и деревень.