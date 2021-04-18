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Армия Мозамбика не смогла отбросить боевиков от города Пальма на севере страны
wikipedia.org  /  Cpl. Scott Schmidt
Весь мир

Армия Мозамбика не смогла отбросить боевиков от города Пальма на севере страны

Военнослужащие армии Мозамбика ведут бой с исламистами, которые снова напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду.

Мапуто, 18 апреля. Ситуация в Мозамбике продолжает оставаться обостренной. На севере страны в провинции Кабу-Делгаду возобновились нападения исламистов. 

Вооруженные силы ведут сражение с боевиками в городе Пальма.

Населенный пункт стал одним из тех, по которому одновременно ударили группировки. Кроме того, они атаковали Пунданхаре и деревню Муеда.

Представители армии и службы безопасности утверждают, что контролируют положение. Однако многочисленные неудачи военнослужащих говорят не в пользу силовиков.

Террористы напали на Пальму в конце марта. Около 37 тысяч человек покинули город в надежде спастись от радикалов. Их атаки сопровождались десятками жертв среди мирного населения. Кроме того, они нанесли ущерб инфраструктуре, на устранение которого необходимо минимум 114 миллионов долларов США.

Возможно, причиной агрессии стало заявление французской компании Total и правительства африканской страны о возобновлении строительства газодобывающего предприятия в этом районе. Этот проект оценивается в 20 миллиардов долларов США.

Спустя три недели после нападений в населенном пункте снова начались бои. При этом только на прошлой неделе президент Филипе Ньюси уверял, что армия отбросила радикалов от Пальмы, а многих из них ликвидировала. Однако на прошлой неделе житель города, который вернулся домой, уверенный в безопасности, погиб. Предположительно, его обезглавили боевики.

Вооруженные силы Мозамбика продемонстрировали бессилие в противостоянии с радикалами. Гражданское население считает, что его не защитят, поэтому люди верят в любые слухи о планируемых боевиками атаках и покидают дома. В связи с этим страны Сообщества развития Юга Африки (САДК) обратили внимание на Кабу-Делгаду и решили объединить усилия в борьбе с группировками.

Исламисты активизировались на севере Мозамбика в конце лета 2020 года. При этом государственные власти утаивают реальные масштабы катастрофы, которая происходит в северном регионе. Тысячи людей погибли от рук боевиков, еще около 700 тысяч бежали из родных городов и деревень.

африка мозамбик
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