Apple может представить новые iPad и iMac Pro на презентации 19 апреля

Вашингтон, 18 апреля. Корпорация Apple на предстоящей презентации представит новые iPad, AirPods и iMac Pro с фирменными процессорами, а также гибридные устройства, считают опрошенные эксперты.

Новые гибридные устройства будут совмещать в себе функции игровой приставки, портативной «умной» колонки и планшета. Об этом рассказали изданию «Известия» специалисты в области IT-технологий.

Конференция пройдет 19 апреля в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19 в мире. По мнению директора программного менеджмента компании Parallels Александра Пацая, презентация в этот раз пройдет без неординарных анонсов и Apple, скорее всего, не представит автомобильные разработки.

Глава Apple Тим Кук рассказал, что в планах компании увеличение инвестиций в китайскую экономику и строительство в стране научно-исследовательского центра. Точные объемы вложений пока не известны.