Россия поддерживает развитие сельского хозяйства ЦАР

Москва, 18 апреля. Министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Центральноафриканской Республики Паскаль Бида посетил столицу России, где встретился с представителями министерства сельского хозяйства. О переговорах сообщило посольство России в ЦАР.

Стороны обсудили сотрудничество двух государств. Кроме того, они рассмотрели проект президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера по созданию сельскохозяйственного банка.

Российская Федерация собирается оказать республике помощь в строительстве пяти тысяч хранилищ и четырех исследовательских центров в области биотехнологий. Кроме того, Москва готова предоставить для орошения десять тысяч тракторов и 30 тысяч водяных насосов.

При этом Россия заявила о желании внести вклад в подготовку специалистов для сельскохозяйственной области. Представители минсельхоза РФ и Бида обсудили предоставление 200 ежегодных стипендий для центральноафриканских студентов, которые учатся на инженеров и техников сельского хозяйства.

После победы над боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) власти Центральноафриканской Республики сосредоточены на восстановлении и развитии страны. Москва готова поддержать усилия Банги. На прошлой неделе российский посол Владимир Титоренко принял министра животноводства ЦАР Хасана Буба. Они обсудили совместные проекты в области животноводства.