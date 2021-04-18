Посол Чехии Пивонька покинул МИД РФ менее чем через 20 минут после прибытия

Москва, 18 апреля. Чешский посол Витезслав Пивонька вышел из здания Министерства иностранных дел России, куда прибыл по запросу ведомства менее чем 20 минут назад.

Информацию об этом подтвердил корреспондент РИА Новости на месте событий. Дипломат явился в ведомство на Смоленской площади на фоне скандала с выдворением 18 представителей российской дипмиссии из Праги. В Москве заявили о намерении принять зеркальные меры и выразили протест относительно действий чешских властей.

Ранее СМИ сообщили о прибытии Пивоньки в здание министерства в столице. По приезде политик отказался комментировать журналистам ситуацию вокруг высылки российских дипломатов.