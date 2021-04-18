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Перед новым митингом Милов улетел к Волкову, Певчих и Жданову в Европу
facebook.com  /  Владимир Милов
Общество

Перед новым митингом Милов улетел к Волкову, Певчих и Жданову в Европу

Ведущий эфиров на «Навальный Live» Владимир Милов перед весенним незаконным митингом, который ранее анонсировали в фонде, покинул РФ. Как следует из стрима, он находится в Литве.

Москва, 18 апреля. Ведущий эфиров на «Навальный Live» Владимир Милов перед весенним незаконным митингом, который ранее анонсировали в фонде, покинул РФ. Как следует из стрима, он находится в Литве.

Глава сетки штабов «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков в вечернем стриме на «Навальный Live» поделился деталями предстоящего мероприятия. Эфир прошел при участии Владимира Милова. Сам Волков ранее заявлял, что проживает в Литве и оттуда же ведет трансляции. Присутствие Милова в одной студии с беглым главой штабов Алексея Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) позволяет утверждать, что Россию покинул еще один член команды блогера.

Pr Scr youtube.com  / @Навальный LIVE

Появление Милова в одном эфире с Волковым совпало с анонсом незаконного митинга, о проведении которого раньше объявили сотрудники ФБК. Вполне вероятно, что Милов уехал из России, чтобы избежать возможной ответственности за несанкционированную акцию.

Также важно отметить, что Милов был одним из последних членов команды Навального, кто проживал в России. Пока страну не покинули Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Сам осужденный не может покинуть страну по очевидным причинам.

Остальные члены фонда давно проживают в европейских странах. Так, Волков уже длительное время находится в Литве. В январе 2021 года РФ покинул Иван Жданов. Вероятнее всего, он также находится в одной из стран Прибалтики. «Глава» отдела расследований Мария Певчих, постоянно проживающая в Лондоне, уехала из России вместе с Навальным, когда тот впал в кому. Экс-руководитель этого же отдела Георгий Албуров тоже находится в Европе, о чем говорят совместные эфиры с коллегой по департаменту ФБК. Последним перед Миловым РФ покинул Руслан Шаведдинов.

навальный волков фбк милов
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