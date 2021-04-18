Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала суверенитет Чехии фикцией

Прага, 18 апреля. Депутат Государственной Думы РФ Елена Панина заявила, что в настоящий момент Чехия демонстрирует «тотальную внешнеполитическую зависимость», а ее суверенитет превращается в фикцию.

Комментируя заявление Праги о высылке российских дипломатов из страны, Елена Панина подчеркнула, что действия Чехии не являются следствием суверенных решений. По словам политика, «еще буквально вчера на повестке дня стоял вопрос о визите в Москву первого вице-премьера Яна Гамачека, который хотел обсудить покупку российской вакцины «Спутник V». Однако вскоре все изменилось.

«И что мы видим сегодня? Буквально «по свистку» в Праге начались лихорадочные телодвижения, высылка дипломатов, провокации, невесть откуда взявшиеся «взрывы». Не вызывает сомнений, что все, что происходит сейчас в Праге, не является суверенным решением Чехии. Это демонстрация тотальной внешнеполитической зависимости чешского государства», — сказала Елена Панина.

Nation News / Анна Карпова

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил о высылке 18 российских дипломатов из страны. Вскоре премьер-министр республики добавил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. МИД России в свою очередь отметил, что считает подозрения Праги надуманными и абсурдными.