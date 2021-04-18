Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 21:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
Друг Балбеса и Бывалого: Топ-5 фильмов с участием Георгия Вицина
21:29
Общество
Apple может представить новые iPad и iMac Pro на презентации 19 апреля
21:27
Весь мир
Научное сообщество ЦАР выступило против вмешательства ООН в дела республики
21:25
Политика
Посол Чехии Пивонька покинул МИД РФ менее чем через 20 минут после прибытия
21:21
Общество
Перед новым митингом Милов улетел к Волкову, Певчих и Жданову в Европу
21:12
Политика
Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала суверенитет Чехии фикцией
21:10
Спорт
«Уфа» разгромила «Спартак» в день 99-летия красно-белых
21:08
Политика
Посол Чехии в РФ приехал в здание МИД в Москве
21:07
Политика
Fitch: суверенный рейтинг РФ устойчив к американским санкциям
21:05
Политика
Эксперт Данилов не исключил ужесточения антироссийских санкций ЕС из-за Чехии
21:04
Спорт
Как «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина
21:02
Политика
Политолог Неменский рассказал о провальном периоде президентства Зеленского
21:02
Политика
В СМИ объяснили, для чего КНР наращивает экономическое взаимодействие с членами Арктического совета
21:01
Происшествия
Крупная компания из Выборга пойдет под суд за неуплату таможенной пошлины
21:00
Политика
Песков раскрыл возможное место проведения встречи Путина и Байдена
21:00
Шоу-бизнес
Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
20:59
Весь мир
Армия Чада готовится к вторжению боевиков в столицу
20:59
Весь мир
Пандемия насилия: 10 фемицидов зарегистрировано в Квебеке за 2021 год
20:58
Шоу-бизнес
Экс-жена Леонида Борткевича вспомнила, как жила три дня под одной крышей с любовницей мужа
20:58
Весь мир
Мексика резко ускорила депортацию нелегальных мигрантов
Все новости
Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала суверенитет Чехии фикцией
Nation News  /  Анна Карпова
Политика

Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала суверенитет Чехии фикцией

Депутат Государственной Думы РФ Елена Панина заявила, что в настоящий момент Чехия демонстрирует «тотальную внешнеполитическую зависимость», а ее суверенитет превращается в фикцию.

Прага, 18 апреля. Депутат Государственной Думы РФ Елена Панина заявила, что в настоящий момент Чехия демонстрирует «тотальную внешнеполитическую зависимость», а ее суверенитет превращается в фикцию.

Комментируя заявление Праги о высылке российских дипломатов из страны, Елена Панина подчеркнула, что действия Чехии не являются следствием суверенных решений. По словам политика, «еще буквально вчера на повестке дня стоял вопрос о визите в Москву первого вице-премьера Яна Гамачека, который хотел обсудить покупку российской вакцины «Спутник V». Однако вскоре все изменилось.

«И что мы видим сегодня? Буквально «по свистку» в Праге начались лихорадочные телодвижения, высылка дипломатов, провокации, невесть откуда взявшиеся «взрывы». Не вызывает сомнений, что все, что происходит сейчас в Праге, не является суверенным решением Чехии. Это демонстрация тотальной внешнеполитической зависимости чешского государства», — сказала Елена Панина.

Nation News  / Анна Карпова

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил о высылке 18 российских дипломатов из страны. Вскоре премьер-министр республики добавил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. МИД России в свою очередь отметил, что считает подозрения Праги надуманными и абсурдными.

россия чехия прага
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Политика / Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала суверенитет Чехии фикцией
Рейтинг@Mail.ru