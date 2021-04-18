«Уфа» разгромила «Спартак» в день 99-летия красно-белых

Москва, 18 апреля. Поединок между московским «Спартаком» и «Уфой» закончился со счетом 3:0 в пользу уральской команды. Красно-белые потеряли очки в день своего 99-летия.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Отличился Владислав Камилов. На 47-й минуте «Уфа» увеличила преимущество с помощью гола Филипа Мрзляка. Под занавес матча Камилов оформил дубль, лишив «Спартак» малейших шансов отыграться.

После серии из четырех побед красно-белые потерпели второе поражение подряд. Московские футболисты остались на третьем месте в турнирной таблице.

Днем ранее лидер российского чемпионата «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» В этой игре было забито четыре мяча.