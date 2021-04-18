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Посол Чехии в РФ приехал в здание МИД в Москве
wikipedia.org  /  Shakko / CC BY-SA 3.0
Политика

Посол Чехии в РФ приехал в здание МИД в Москве

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 21:20
Чешский посол в России Витезслав Пивонька приехал в здание МИД РФ, расположенное на Смоленской площади в Москве. Дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов.

Москва, 18 апреля. Чешский посол в России Витезслав Пивонька приехал в здание МИД РФ, расположенное на Смоленской площади в Москве. Дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов.

Визит иностранного посла связан с высылкой 18 российских дипломатов с территории Чехии. МИД РФ заявил об ответных мерах и вызвал Пивоньку на беседе. Чешский дипломат молча вошел в здание ведомства, передает ТАСС.

Российская сторона назвала действия Чехии «беспрецедентным враждебным шагом». В ведомстве отметили, что подобными провокациями Прага пытается угодить интересам Вашингтона. Россия не намерена закрывать глаза на поведение Чехии и подготовит ответные меры.

После объявления решения о высылке российских дипломатов в Чехии начался митинг. Его участниками стали сторонники и противники России. Акция закончилась стычкой, в ходе которой был задержан один человек.

мид рф чехия Пивонька
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