Посол Чехии в РФ приехал в здание МИД в Москве

Москва, 18 апреля. Чешский посол в России Витезслав Пивонька приехал в здание МИД РФ, расположенное на Смоленской площади в Москве. Дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов.

Визит иностранного посла связан с высылкой 18 российских дипломатов с территории Чехии. МИД РФ заявил об ответных мерах и вызвал Пивоньку на беседе. Чешский дипломат молча вошел в здание ведомства, передает ТАСС.

Российская сторона назвала действия Чехии «беспрецедентным враждебным шагом». В ведомстве отметили, что подобными провокациями Прага пытается угодить интересам Вашингтона. Россия не намерена закрывать глаза на поведение Чехии и подготовит ответные меры.

После объявления решения о высылке российских дипломатов в Чехии начался митинг. Его участниками стали сторонники и противники России. Акция закончилась стычкой, в ходе которой был задержан один человек.