Fitch: суверенный рейтинг РФ устойчив к американским санкциям

Москва, 18 апреля. Российский суверенный рейтинг устойчив к санкциям Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте международного агентства Fitch.

Аналитики обратили внимание, что низкий государственный долг и уровень дефицита бюджета поддерживают способность РФ противостоять новым рестрикциям. По информации Fitch, санкционные риски останутся высокими при администрации президента США Джо Байдена.

Американский лидер ранее подписал указ о введении ограничений в отношении Москвы. Вашингтон запретил компаниям США напрямую приобретать выпущенные Минфином РФ долговые обязательства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что санкции Соединенных Штатов «по плечу» Москве.