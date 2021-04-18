Эксперт Данилов не исключил ужесточения антироссийских санкций ЕС из-за Чехии

Москва, 18 апреля. Евросоюз (ЕС) может ужесточить антироссийские санкции, если Чехия выступит с соответствующим предложением, считает эксперт РАН Дмитрий Данилов.

По его словам, с точки зрения процесса принятия решений по санкциям важна внутренняя конъюнктура и настрой Евросоюза. Однако ЕС может пойти на то, чтобы ужесточить ограничения против РФ из-за Чехии.

«Европейские санкции — дело ситуативное, и, конечно, если та или иная европейская страна предлагает в определенной ситуации ужесточить санкции, то, конечно, от этого предложения очень сложно внутри ЕС отмахнуться», — сказал Дмитрий Данилов.

Ранее МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов. В ведомстве сочли «беспрецедентным враждебным шагом» решение Праги.