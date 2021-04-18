Политолог Неменский рассказал о провальном периоде президентства Зеленского

Москва, 18 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский за два года правления не сумел сосредоточить власть в своих руках и проявить себя в качестве сильного лидера, считает политолог Олег Неменский.

По словам эксперта, действующий гарант продолжает предпринимать какие-то инициативы, выступать с громкими заявлениями, однако все два года его правления сопровождаются провалами, а не достижениями.

«У него явно не была сформирована надежная команда, и за эти годы она так и не появилась», — констатировал политолог.

Олег Неменский подчеркнул, что Зеленский не смог урегулировать деструктивные процессы в стране и продолжает разрываться в противоречиях между покровителями.

Как стало известно ранее, бывший депутат Верховной рады назвал виновных в войне на Украине.