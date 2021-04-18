В СМИ объяснили, для чего КНР наращивает экономическое взаимодействие с членами Арктического совета

Пекин, 18 апреля. Формирование условий для расширения присутствия в Арктике является важным элементом внешнеполитической деятельности КНР.

Для достижения своих целей Пекин развивает торгово-экономическое взаимодействие с членами Арктического совета, используя их интерес к китайским финансовым ресурсам.

Стремясь узаконить свои действия, Китай развернул обширную информационную кампанию за рубежом, в продвижении которой подчеркивается, что права КНР на развитие арктического региона основаны на ее долгосрочном участии в деятельности АС в качестве наблюдателя, передает "Военно-промышленный курьер".

Известно, что в настоящее время КНР заметно укрепила свои позиции на международной арене. Это обстоятельство позволяет республике успешно продвигать свою арктическую стратегию.

Отмечается, что в рамках китайской геополитической стратегии «Один пояс, один путь» был разработан проект «Ледяной шелковый путь», призванный расширить сотрудничество Китая с приполярными странами, а также приобретение важных преимуществ в процессе отстаивания своих интересов в Арктическом регионе.

Ранее заместитель главы МИД Китая упрекнул США в «нечистой совести» по вопросу Синьцзяна.