Крупная компания из Выборга пойдет под суд за неуплату таможенной пошлины

Санкт-Петербург, 18 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении выборгской компании, ввозившей в Россию дорогое медицинское оборудование.

Служба таможенного контроля совместно с налоговыми органами в ходе проверки выявили, что в описании ввозимого товара заявлены неподтвержденные сведения. Таким образом компания незаконно получала право на льготы по уплате НДС, сообщили в ведомстве.

Руководство компании задолжало таможенных платежей на сумму более 130 млн рублей. За уклонение от уплаты таможенный орган возбудил уголовное дело.

Налоговая служба за нарушение налогового законодательства привлекла компанию к ответственности. Нарушителя ждет доначисление налогов, пени и штрафов на общую сумму более 600 млн рублей.

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