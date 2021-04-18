Песков раскрыл возможное место проведения встречи Путина и Байдена

Москва, 18 апреля. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом могут состояться на территории одного из европейских государств.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью одному из российских телеканалов. Он отметил, что место проведения встречи еще предстоит утвердить по дипломатическим каналам. Представитель Кремля подчеркнул, что решение о проведении переговоров на высоком уровне будет принято исходя из конкретных действий Вашингтона.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 12 апреля. Главы двух держав обсудили ситуацию на Украине и вопросы международной политики. Американский президент предложил провести встречу на территории «третьей страны».

Ранее Байден назвал саммит с Путиным возможностью «вернуть» РФ в мировое сообщество.