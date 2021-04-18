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un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН
Весь мир

Научное сообщество ЦАР выступило против вмешательства ООН в дела республики

Сотрудники Университета Банги предупредили главу МИНУСКА Манкера Ндиай, что обратятся к генсеку ООН, если миротворцы продолжат поддерживать бандитов.

Банги, 18 апреля. Население Центральноафриканской Республики возмущено позицией, которую заняла Организация Объединенных Наций. Речь идет о заявлениях главы миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай. К недовольным его словами присоединились высшие учебные заведения страны.

Преподаватели Университета Банги потребовали, чтобы Ндиай явился к народу и принес извинения. Один из деканов отметил, что заявления руководителя МИНУСКА оскорбительны по отношению к центральноафриканцам, а миротворцы не должны выходить за рамки своих задач. Решение судьбы ЦАР в них не входит.

Комитет академической поддержки республики выразил солидарность с главой государства Фостен-Арканжем Туадера, который настаивает на справедливом наказании тех, кто выступил против страны и ее народа. Призывы ООН к переговорам с преступниками недопустимы и противоречат позиции законных центральноафриканских властей.

Преподаватели предупредили, что если МИНУСКА не прекратит преследовать корыстные интересы в ЦАР, они напрямую обратятся к генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу.

Научное сообщество ЦАР выступило против вмешательства ООН в дела республики
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Около недели в Центральноафриканской Республике продолжаются многочисленные акции против Ндиай, который призвал к переговорам с вооруженными группировками.

Тысячи человек выходят на улицы, чтобы высказать возмущение поддержкой, которую МИНУСКА оказывает боевикам.

Недавняя акция в Банги собрала у штаб-квартиры миссии четыре тысячи участников. Они передали Ндиай меморандум, в котором потребовали, чтобы он немедленно покинул страну.

Ранее глава миссии ООН сообщил французскому изданию RFI, якобы на встрече с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым он договорился о совместном расследовании работы инструкторов из РФ в африканской стране. Дипломат такую информацию опроверг.

На действия Ндиай обратила внимание министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон. Она направила премьер-министру Фирмену Нгребаде документ, в котором призвала признать представителя ООН персоной нон-грата и выдворить его из республики.

африка цар
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