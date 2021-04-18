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Как «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина
Global Look Press  /  Daniel Felipe Kutepov
Спорт

Как «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 21:30
Первый матч завершился победой «Авангарда» со счетом 4:1.

В Москве состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом». До встречи подавляющая часть хоккейных экспертов и болельщиков отдавала явное преимущество столичным армейцам, но не тут-то было. Сегодня омичи не просто показали, что желанный трофей они просто так не отдадут, «ястребы» продемонстрировали грамотную, слаженную и быструю игру, за которой ЦСКА в этот раз угнаться не удалось. Повторения 2019 года, где «Авангард» в финале КХЛ уступил столичным армейцам четыре встречи подряд, не будет! Теперь все иначе.

В первом периоде, как многие и ожидали, инициативой завладели армейцы. Столичные хоккеисты перебросали сибиряков в два раза, но самоотверженная игра в защите «Авангарда» не оставила шансов для нападающих ЦСКА. В стартовой двадцатиминутке омичи лишь контратаковали, направив в ворота соперников лишь пять бросков. Один из этих редких ударов пришелся точно в цель. 20-летний нападающий омского клуба Егор Чинахов открыл счет в матче. Тактика канадского специалиста «Авангарда» Боба Хартли как нельзя лучше оправдала себя.

Как «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина
Global Look Press  / Alexander Kulebyakin

Во втором периоде игра выровнялась — у ЦСКА больше не было заметного преимущества. Московские хоккеисты занервничали и замедлились, в то время как омичи, воодушевленные успехом, создавали моменты один за другим. Не помогло москвичам и удаление сибиряков. В меньшинстве «Авангард» действовал грамотно и размеренно и даже получил шанс атаковать. Армейцы по ходу игры в большинстве не сумели создать ни одного опасного момента у ворот соперника. Омские хоккеисты хорошо двигались, даже и не скажешь, что пару дней назад «ястребы» провели тяжеленный седьмой матч против принципиального казанского «Ак Барса». На 31-й минуте в ворота москвичей влетела еще одна шайба — Кирилл Готовец пушечным выстрелом пробил голкипера хозяев. Игроки ЦСКА пытались завладеть преимуществом в последние минуты второго игрового отрезка, и у них это получилось, но защитники «Авангарда» раскусывали все возможные варианты соперника и быстро отправляли шайбу в зону армейцев.

В третьем периоде ЦСКА удалось размочить счет. На второй минуте Андрей Локтионов открыл счет голам армейцев в финальной серии. Спустя всего пару секунд москвичи имели отличный шанс сравнять очки, но Денис Зернов не смог попасть в почти пустые ворота. На третьей минуте периода не получилось отличиться и Ивану Телегину — вратарь «Авангарда» парировал его курьезный удар головой. Динамичная игра привела игроков ЦСКА к грубейшей ошибке. За девять минут до конца основного времени матча армейцы получили первое удаление за нарушение численного состава. Омичи, обладающие лучшим большинством в плей-офф, конечно же, эту осечку москвичам не простили. Спустя 12 секунд после удаления игрок ЦСКА Рид Буше отправил шайбу в ворота армейцев, вновь увеличив преимущество «Авангарда».

Как «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина
Global Look Press  / Daniel Felipe Kutepov

За четыре минуты до конца первого матча финальной серии ЦСКА терять было уже нечего. После тайм-аута наставника армейцев Игоря Никитина москвичи сняли вратаря и пытались отыграться в большинстве, используя пять нападающих, но у них мало что получалось. Четвертый гол в пустые ворота ЦСКА забросил Илья Каблуков.

Омский «Авангард», несмотря на прогнозы критиков, одержал уверенную победу над ЦСКА в первом матче финальной серии чемпионата КХЛ и упрочил свои шансы на Кубок Гагарина. Армейцы просто так сдаваться не будут. Во втором домашнем матче, который пройдет 20 апреля на арене ЦСКА, они точно дадут сибирякам бой и сделают все возможное, что сделать счет в серии равным.

хоккей цска авангард кхл кубок гагарина
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