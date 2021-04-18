Экс-жена Леонида Борткевича вспомнила, как жила три дня под одной крышей с любовницей мужа

Москва, 18 апреля. Ольга Шумакова, которая была первой супругой солиста группы ВИА «Песняры» Леонида Борткевича, вспомнила, как застукала мужа с любовницей.

Будущие супруги познакомились на концерте в Краснодаре. После чего у них начался роман по переписке. Впоследствии они поженились и у них родился сын Алексей. Вскоре брак дал трещину. Борткевич начал «гулять на стороне», а его жена постоянно подозревала супруга в неверности. В студии «Звезды сошлись» Шумакова рассказала, что узнала об изменах мужа случайно.

«Мы должны были ехать на курорт: он, я и Лешенька. Он сказал: Я не поеду. Езжай с Лилей (подруга Борткевича), которая по итогу рассказала, что он очень часто в аэропорту провожает какую-то женщину. Я подорвалась с этого курорта. Приезжаю домой, открываю дверь, смотрю стоит женщина. Причем вижу эту женщину и думаю: «Неужели Леня так низко пал, что взял первую попавшуюся с вокзала и привел к нам домой?» — поделилась первая жена певца.

В тот же момент женщины познакомились. Шумакова выяснила, что любовницу мужа звали Ольга Корбут (вскоре она стала второй женой артиста). Когда Борткевич вернулся домой, он представил Корбут как своего товарища по работе. Как отметила сама Шумакова, она поверила словам своего супруга, так как и подумать не могла, что ее муж способен завести отношения с такой «невзрачной персоной». Женщина прожила в доме артиста с его супругой и сыном три дня, а затем уехала куда-то вместе с певцом.

Prt Scr youtube.com / Телеканал Беларусь 1

Леонида Борткевича не стало 13 апреля 2021 года. Его сестра рассказала, что перед смертью музыкант чувствовал себя плохо, у него отказали почки.