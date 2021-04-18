Лашет и Зедер не смогли договориться о едином кандидате на пост канцлера Германии

Берлин, 18 апреля. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер не смогли договориться о кандидате на пост канцлера ФРГ.

ХДС и ХСС являются двумя разными партиями, но в бундестаге они составляют одну фракцию и выдвигают одного кандидата в канцлеры Германии.

На протяжении долгого времени считалось, что на пост канцлера ФРГ будет баллотироваться только Лашет, но недавно Зедер тоже заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру. Обычно партии стараются минимизировать противоречия по этому вопросу, но на этот раз и ХДС, и ХСС отказались уступать друг другу. Лашет и Зедер должны были решить вопрос до конца недели, но так и не пришли к единому мнению.

Ранее сообщалось, что немецкие политики начали открытую борьбу за право унаследовать кресло канцлера ФРГ. Парламентский блок все глубже погружается во внутренние дрязги.