Аналитики прокомментировали резкое падение курса биткоина

Москва, 18 апреля. Стоимость биткоина упала более чем на 11% после того, как криптовалюта достигла рекордного значения. По мнению аналитиков, падение биткоина произошло в рамках коррекции.

Курс биткоина днем 18 апреля упал на 11,33%, до 54 889 долларов. Падение оказалось существенным, поскольку всего четыре дня до этого криптовалюта установила новый рекорд стоимости, достигнув значения в 64,8 тысячи долларов.

По словам руководителя дата-центра Six Nines Сергея Трошина, обвал биткоина объясняется коррекцией рынка. Чем более плавный рост, тем мягче переносится коррекция, подчеркнул аналитик в комментарии РБК.

Аналитик AMarkets Артем Деев отметил, что сейчас биткоин находится в стадии неопределенности. По его словам, цена криптовалюты может снова начать расти, как только наступит ситуация, которая будет свидетельствовать о повышении спроса на этот актив.

Основатель криптобиржи BTCC Бобби Ли ранее оценил перспективы биткоина в 2021 году. Он не исключил, что курс первой по объему капитализации криптовалюты может достичь 300 тысяч долларов.