Лондон поддержал заявление Праги о высылке российских дипломатов

Лондон, 18 апреля. Великобритания поддерживает решение Чехии о высылке российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек подчеркивал, что 18 сотрудников российского посольства должны покинуть республику в течение 48 часов. По словам главы правительства страны Андрея Бабиша, решение Праги связано с ситуацией вокруг взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

По словам Рааба, Россия якобы предпринимает «враждебные операции» в Европе. Поэтому он позитивно оценил решение Праги выслать российских представителей,

Министерство иностранных дел РФ ранее выразило решительный протест в связи с действиями чешских властей.