Банк России предупредил вкладчиков о возможном скрытом обмане

Москва, 18 апреля. Чтобы избежать мисселинга, перед заключением договора следует задать четыре основных вопроса. Об этом рассказали в Центральном банке РФ.

Прежде всего, нужно четко узнать, гарантирована ли определенная ставка на весь срок договора. Вторым вопросом должен стать факт застрахованности денег Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей, указали специалисты ЦБ.

Далее необходимо уточнить, какие потери грозят при досрочном расторжении договора и с кем конкретно заключается договор — банком, страховой компанией, брокером или доверительным управляющим.

«Возьмите договор домой и как следует изучите – закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться», — резюмировали в регуляторе.

Более того, перед походом в банк стоит подробно изучить предложения от других кредитных организаций. Особую настороженность у клиентов должны вызывать слишком выгодные предложения, указали эксперты банковской сферы.