Долгий прогрев двигателя назвали опасным для автомобиля

Москва, 18 апреля. Автовладельцам рассказали об опасных последствиях для автомобиля при длительном прогреве мотора.

Современные автомобили, работающие на впрысковых двигателях, не нуждаются в долгом прогреве двигателя. Если работать с новыми машинами «по-старинке», то это может привести к ряду негативных факторов.

Длительный прогрев двигателя и работа мотора на повышенных оборотах в настоящее время может привести к износу множества деталей, среди которых и катализатор, и свечи зажигания, и подшипниковый узел турбины. Все дело в том, что в прогреве действительно нуждался карбюраторный мотор, потому что ему было необходимо выйти на рабочую температуру, но такая необходимость отсутствует у современных моторов.

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