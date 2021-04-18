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Сестра Борткевича объяснила, почему музыкант вернулся на родину из США
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Шоу-бизнес

Сестра Борткевича объяснила, почему музыкант вернулся на родину из США

Двоюродная сестра заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича рассказала, что после посещения храма на родине музыкант не захотел возвращаться в Америку.

Москва, 18 апреля. Двоюродная сестра заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича рассказала, что после посещения храма на родине музыкант не захотел возвращаться в Америку.

Солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич решил эмигрировать в США в 1989 году. За океан музыкант перебрался вместе со своей второй супругой, прославленной гимнасткой Ольгой Корбут и их общим сыном.

Поначалу артисту очень нравилось в Америке. Он получил гражданство и даже окончил курсы программирования. Пара обосновалась в огромном доме с лужайкой и бассейном. Однако спустя десять лет Борткевич сильно затосковал. В США его никто не знал как талантливого исполнителя. Все воспринимали его только как мужа Ольги Корбут — четырехкратной Олимпийской чемпионки.

Однако в 1999 году к Борткевичу в гости приехал его коллега Владимир Мулявин. Он предложил музыканту собрать старый состав состав «Песняров» к грядущему юбилею коллектива. Борткевич согласился и отправился в Россию

«Когда Леня приехал сюда, вот мне сестра рассказывала, меня не было тогда в Минске. Мулявин, Эмма и Леня, а у нас семья католическая, они в первую очередь приехали в костел, где проходило наше детство. Леня упал на колени на землю и сказал, что я больше туда (в Америку. — Прим. ред.) не вернусь», — рассказала двоюродная сестра Борткевича Галина Финаева в эфире программы «Звезды сошлись».

Солист «Песняров» ушел из жизни 13 апреля в возрасте 71 года. Причиной смерти назвали отказ почек, однако сестра музыканта утверждает, что у него никогда не было проблем с почками.

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