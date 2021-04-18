Сестра Борткевича объяснила, почему музыкант вернулся на родину из США

Москва, 18 апреля. Двоюродная сестра заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича рассказала, что после посещения храма на родине музыкант не захотел возвращаться в Америку.

Солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич решил эмигрировать в США в 1989 году. За океан музыкант перебрался вместе со своей второй супругой, прославленной гимнасткой Ольгой Корбут и их общим сыном.

Поначалу артисту очень нравилось в Америке. Он получил гражданство и даже окончил курсы программирования. Пара обосновалась в огромном доме с лужайкой и бассейном. Однако спустя десять лет Борткевич сильно затосковал. В США его никто не знал как талантливого исполнителя. Все воспринимали его только как мужа Ольги Корбут — четырехкратной Олимпийской чемпионки.

Однако в 1999 году к Борткевичу в гости приехал его коллега Владимир Мулявин. Он предложил музыканту собрать старый состав состав «Песняров» к грядущему юбилею коллектива. Борткевич согласился и отправился в Россию

«Когда Леня приехал сюда, вот мне сестра рассказывала, меня не было тогда в Минске. Мулявин, Эмма и Леня, а у нас семья католическая, они в первую очередь приехали в костел, где проходило наше детство. Леня упал на колени на землю и сказал, что я больше туда (в Америку. — Прим. ред.) не вернусь», — рассказала двоюродная сестра Борткевича Галина Финаева в эфире программы «Звезды сошлись».

Солист «Песняров» ушел из жизни 13 апреля в возрасте 71 года. Причиной смерти назвали отказ почек, однако сестра музыканта утверждает, что у него никогда не было проблем с почками.