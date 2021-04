Армия Чада готовится к вторжению боевиков в столицу

Нджамена, 18 апреля. Результаты президентских выборов в Чаде все еще не опубликовали. Национальная избирательная комиссия заявила, что обработала почти 70% бюллетеней и пока во всех департаментах, кроме одного, победу одержал действующий глава государства Идрис Деби.

Тем временем ситуация в африканской республике стремительно ухудшается. К столице Чада Нджамене из Ливии движутся две вооруженных группы «Фронта перемен и согласия в Чаде» (FACT). Они продолжают наступление на республику со дня голосования.

FACT прорывалась через северный пограничный пост. Один отряд находится примерно в 770 километрах от Нджамены, а второй — в 220. Боевики призвали соотечественников покинуть город, обещая войти в столицу в ближайшее время.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон приказал американским дипломатам немедленно покинуть африканскую страну коммерческими рейсами.

