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Армия Чада готовится к вторжению боевиков в столицу
wikipedia.org  /  Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
Весь мир

Армия Чада готовится к вторжению боевиков в столицу

Одна из вооруженных групп «Фронта перемен и согласия в Чаде» находится в 220 километрах от столицы африканской республики.

Нджамена, 18 апреля. Результаты президентских выборов в Чаде все еще не опубликовали. Национальная избирательная комиссия заявила, что обработала почти 70% бюллетеней и пока во всех департаментах, кроме одного, победу одержал действующий глава государства Идрис Деби.

Тем временем ситуация в африканской республике стремительно ухудшается. К столице Чада Нджамене из Ливии движутся две вооруженных группы «Фронта перемен и согласия в Чаде» (FACT). Они продолжают наступление на республику со дня голосования.

FACT прорывалась через северный пограничный пост. Один отряд находится примерно в 770 километрах от Нджамены, а второй — в 220. Боевики призвали соотечественников покинуть город, обещая войти в столицу в ближайшее время.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство Соединенных Штатов Америки.

«Вооруженные неправительственные группы на севере Чада двинулись на юг и, похоже, направляются в сторону столицы», — заявил Государственный департамент США.

Вашингтон приказал американским дипломатам немедленно покинуть африканскую страну коммерческими рейсами.

Некоторые СМИ сообщают, что у северного въезда в Нджамену собрались правительственные войска. Однако чадская армия утверждает, что угроза ликвидирована — она уничтожила конвой FACT в Канеме в субботу, 17 апреля.

Выборы президента Чада прошли в прошлое воскресенье, 11 апреля. Подготовка к ним сопровождалась антиправительственными протестами. Оппозиция выступает против переизбрания Деби. Действующий лидер страны находится у власти последние 30 лет, а предварительные итоги голосования означают, что он останется на шестой срок.

цар чад
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