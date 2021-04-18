Составлен топ-5 самых лучших покупок в секонд-хенде

Москва, 18 апреля. Шопинг в секонд-хендах набирает популярность среди россиян разного возраста. Такой подход позволяет собрать стильный образ при наименьших при этом затратах.

Если говорить о лучших вещах, которые можно приобрести в таких магазинах, это прежде всего одежда из денима — куртки, рубашки, классические штаны. Хорошей покупкой может стать также кожаная куртка-косуха, тренчкот и водолазки.

Россияне могут найти вещи на любой вкус и кошелек, отмечает сотрудница одного из секонд-хендов. По ее словам, такие магазины предлагают самый разный выбор: от простых футболок по 50 рублей до хороших дизайнерских пальто. Также покупатели могут подобрать себе интересные аксессуары, но тут уже зависит от предпочтений человека.

Тренд на покупку бывших в употреблении вещей растет также среди фэшн-блогеров и стилистов. Признаваться в приобретении таких вещей уже перестает быть зазорным, отметила создательница одного из российских ресейл-проектов Татьяна Нудельман.