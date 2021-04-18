Пресняков-старший лишился почки из-за онкологии

Москва, 18 апреля. Российский композитор, аранжировщик, саксофонист Владимир Пресняков — старший в студии программы «Звезды сошлись» рассказал, что перенес тяжелую операцию.

Заслуженный артист России признался ведущей программы Лере Кудрявцевой, что ему удалили почку. Он добавил, что многие люди живут с одной почкой и прекрасно себя чувствуют. Однако Елена Преснякова очень недовольна мужем, который долгое время скрывал от нее свою болезнь.

«Владимир все скрывает от меня. Я даже не знала, что там у него», — пожаловалась Елена.

По словам 75-летнего Преснякова-старшего, он не обращал внимание на первые симптомы. Сначала болел бок, но музыкант думал, что это камень или песок. Но при полном обследовании выяснилось, что в почке образовалась злокачественная опухоль, которую пришлось срочно вырезать. После операции артист проходит профилактическую химиотерапию, теперь его организм нуждается в полном восстановлении.

Ранее сообщалось, что сын композитора Владимир Пресняков — младший отпраздновал 53-летие. На вечеринке в честь дня рождения артиста присутствовали его родители, супруга Наталья Подольская с двумя детьми, друзья — Анжелика Варум и Леонид Агутин и другие звездные гости.