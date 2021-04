Мексика резко ускорила депортацию нелегальных мигрантов

Мехико, 18 апреля. Мексика с начала года увеличила депортацию мигрантов из страны. По итогам марта власти выслали 15,8 тыс. беженцев, что в два раза больше показателей прошлого года. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

