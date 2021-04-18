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Мексика резко ускорила депортацию нелегальных мигрантов
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Мексика резко ускорила депортацию нелегальных мигрантов
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua
Весь мир

Мексика резко ускорила депортацию нелегальных мигрантов

В марте из североамериканской страны выслали больше пятнадцати тысяч беженцев.

Мехико, 18 апреля. Мексика с начала года увеличила депортацию мигрантов из страны. По итогам марта власти выслали 15,8 тыс. беженцев, что в два раза больше показателей прошлого года. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

По данным WSJ, правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора активизировало правоохранительные органы для борьбы с нелегальной миграцией. Задержания выросли в марте на 32% по сравнению с февралем и достигли показателя в 15,8 тыс. беженцев. В целом по сравнению с прошлым годом власти нарастили темпы высылки из страны на 65%.

Служба таможенного и пограничного контроля США в марте задержала более 171 тыс. мигрантов на границе с Мексикой, что стало рекордным показателем за последние 15 лет.

Ситуация на границе

Южная граница США сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тысячи, что также в несколько раз больше февральских показателей. Из-за роста числа детей приюты на границе не справляются — поступают жалобы на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

Мексика резко ускорила депортацию нелегальных мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

В настоящее время власти Соединенных Штатов ищут дипломатические способы решить миграционный кризис. Основной план администрации Байдена состоит в том, чтобы заблокировать пути мигрантов через Мексику и Гватемалу.

 

 

мигранты сша мексика
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