Отец туркменского президента Бердымухамедова скончался в возрасте 88 лет

Ашхабад, 18 апреля. В Туркменистане умер отец национального лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Ему было 88 лет.

Родитель главы государства с 18 лет работал школьным библиотекарем, а затем стал там же трудиться педагогом начальных классов. Спустя два года его призвали в армию. В составе горнострелковой части младший лейтенант Мяликгулы Бердымухамедов начал служить в киргизском городе Ош.

Затем два года он работал в школе, после чего до 1982 года трудился в системе МВД. Он занимался воспитательной и просветительской работой среди личного состава. На пенсию в звании подполковника ушел в 1982 году. Тем не менее Бердымухамедов продолжил заниматься образовательной деятельностью.