КГБ Белоруссии сообщил о попытке адвоката Зинковича завербовать военных

Минск, 18 апреля. Адвокат Юрий Зинкович, готовивший покушение на белорусского президента Александра Лукашенко, пытался завербовать военных для организации переворота, сообщили в КГБ Белоруссии.

Согласно полученной информации, задержанные по делу о покушении на президентскую семью сейчас находятся в СИЗО и дают признательные показания.

В КГБ добавили, что в Белоруссии впервые за всю историю было возбуждено дело по статье о попытке захвата власти.

Как стало известно ранее, США отрицают причастность к организации покушения на Лукашенко.