Гостям Крыма посоветовали не бояться купания в кишащем корнеротами море

Симферополь, 18 апреля. Медузы являются природными чистильщиками дна, потому их появление в акватории моря не является аномалией.

В Черном море обитает несколько разновидностей медуз, которые всегда пугают туристов. Наибольшее их количество сконцентрировано на западном побережье полуострова. Когда они подрастают до своих нормальных размеров в 50-60 см, зайти в воду бывает достаточно сложно.

По словам биолога Сергея Леонова, внезапный «наплыв» корнеротов в море не является аномалией. Дело в том, что обитателей морских глубин привлекает мелководье. Кроме того медузы являются природными «чистильщиками» воды, потому не стоит пытаться от них избавиться.

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«Медузы — необходимый компонент экосистемы. Их содержание связано с количеством мелких организмов в воде, которыми они питаются, а те, в свою очередь, питаются тем, что поступает в море», — цитирует его издание ForPost.

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