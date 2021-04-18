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Генерал Арчаков призвал белорусов держать удар перед лицом исходящей от НАТО угрозы
wikipedia.org  /  Sgt. 1st Class Crista Mack / public domain
Армия

Генерал Арчаков призвал белорусов держать удар перед лицом исходящей от НАТО угрозы

Эпоха кровопролитных жестоких войн еще не ушла в прошлое, поэтому Белоруссии нужно быть готовой к любым вызовам современного мира.

Минск, 18 апреля. Эпоха кровопролитных жестоких войн еще не ушла в прошлое, поэтому Белоруссии нужно быть готовой к любым вызовам современного мира.

Таким пессимистичным мнением поделился в эфире передачи «Главный эфир» заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков. Генерал-майор заметил, что число учений стран НАТО и стран — союзниц военного блока у границ республики лишь растет, поэтому Белоруссии нужно не терять боеспособности и держать удар. В том числе важным направлением Арчаков назвал и информационные технологии, поскольку страны Запада нападают на Минск еще и в информационном пространстве.

«Количество военных учений увеличивается. Только представьте, в 2020 году только в Польше, Литве и Латвии прошло 70 совместных учений. Если представить, что каждое контактное учение длится неделю, то получается, что круглые сутки возле наших границ оттачивают свое боевое мастерство другие государства», — заметил Арчаков в эфире канала «Беларусь 1».

Ранее журналистам стало известно, что на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семью готовили покушение. Злоумышленников задержали в Москве силовики, арестован юрист с американским гражданство и белорусский политолог. Также в эту группу, которая планировала госпереворот, входил лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, его также арестовали.

Государственный департамент США отрицает все сообщения о причастности к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

белоруссия лукашенко арчаков
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