Названа роль национальных проектов в развитии экономики России

Кострома, 18 апреля. В основе развития государства лежат национальные проекты, заявил член Общественной палаты Костромской области Олег Промптов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин похвалил работу Костромской области в сфере заключения контрактов по выполнению национальных проектов. Олег Промптов отметил, что высокая оценка команды губернатора региона на правительственном уровне характеризует слаженную и эффективную работу. По его мнению, нацпроекты являются шансом реализации для каждого жителя России.

«Оценка нашего губернатора на уровне Правительства РФ — не просто галочка в послужном списке чиновника. Это наша чистая питьевая вода, наши безопасные дороги, хорошая экология, привлекательный инвестиционный климат региона, новые рабочие места», — считает общественник.

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» вина, произведенные на Кубани, поставляют в 16 стран мира. В этом году будет отгружено около 4,5 млн литров.