Бедрос Киркоров удивил жюри своим появлением в шоу «Маска»

Москва, 18 апреля. Болгарский, советский и российский певец Бедрос Киркоров выступил в «Маске» в костюме Султана. Его появление в шоу удивило главу коллегии судей Филиппа Киркорова.

Продюсеры проекта порадовали зрителей двумя новыми персонажами — Слоником и Султанам. Забавный старичок с пушистой белой бородой и в чалме выступил с песней «Если б я был султан» из культовой комедии режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

Судьи стали гадать, кто же скрывается за маской Султана. Они предполагали, что это могут быть советские юмористы Евгений Петросян, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов или комики Михаил Галустян и Гарик Мартиросян. Однако никто из них не был близок к разгадке.

instagram.com / @maskantv

«Я еле дышал там. Но ради шоу пошел до конца. Спасибо, кто выдумал эту игру. Здоровья вам. Улыбайтесь» — сказал 88-летний Бедрос Киркоров, когда снял свою маску.

Тимур Родригез вдруг заявил, что у него были догадки насчет отца Филиппа Киркорова, но он не хотел никого обидеть. А вот дети поп-короля — Алла-Виктория и Мартин, которые тоже присутствовали в студии, сразу узнали любимого дедушку.

Появление Бедроса Киркорова в популярной программе стало большой неожиданностью для его сына. Удивленный Филипп едва не катался по полу от шока, он дико кричал и хватался руками за певицу Валерию.