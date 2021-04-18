Маршрут первого в России круизного поезда пройдет через Ростов-на-Дону и Элисту

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Первый в РФ круизный поезд «Весенний вояж», который 22 апреля отправится из Москвы, проследует через Ростовскую область, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Состав прибудет в Новочеркасск 23 числа. После осмотра Войскового собора туристы отправятся в станицу Старочеркасскую, а затем посетят Ростов-на-Дону.

Далее поезд проследует на ставропольскую железнодорожную станцию Дивное, а оттуда туристов на автобусе доставят в заповедник «Черные земли», где они смогут увидеть цветение диких тюльпанов и песчаные барханы. Путешественники также посетят озера Маныч-Гудило, чтобы посмотреть на розовых пеликанов, белых цапель, пискульку, колпицу и других занесенных в Красную книгу птиц.

После этого поезд отправится в Элисту. Там пассажирам предложат побывать в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и на фестивале тюльпанов. Затем состав вернется в Москву.

Все путешествие пройдет в формате «поезд-отель»: ночи туристы будут проводить в поезде, а в дневное время отправятся на экскурсии в городах вдоль следования маршрута.

«В каждом из городов предусмотрены длительные стоянки, чтобы пассажиры могли познакомиться с местными достопримечательностями», — говорится в публикации пресс-службы.

Общее время в пути составит три дня и четыре ночи. Железнодорожный состав скомплектован из плацкартных и купейных вагонов, а также вагона-ресторана и вагона-бара. Интерьеры последних оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Стоимость путешествия варьируется в пределах от 26 до 34 тыс. рублей, есть возможность получить кешбэк. Из Москвы новый поезд отправится с Казанского вокзала 22 апреля в 18:40, прибудет обратно 25-го.