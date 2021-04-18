Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
Друг Балбеса и Бывалого: Топ-5 фильмов с участием Георгия Вицина
21:29
Общество
Apple может представить новые iPad и iMac Pro на презентации 19 апреля
21:27
Весь мир
Научное сообщество ЦАР выступило против вмешательства ООН в дела республики
21:25
Политика
Посол Чехии Пивонька покинул МИД РФ менее чем через 20 минут после прибытия
21:21
Общество
Перед новым митингом Милов улетел к Волкову, Певчих и Жданову в Европу
21:12
Политика
Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала суверенитет Чехии фикцией
21:10
Спорт
«Уфа» разгромила «Спартак» в день 99-летия красно-белых
21:08
Политика
Посол Чехии в РФ приехал в здание МИД в Москве
21:07
Политика
Fitch: суверенный рейтинг РФ устойчив к американским санкциям
21:05
Политика
Эксперт Данилов не исключил ужесточения антироссийских санкций ЕС из-за Чехии
21:04
Спорт
Как «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина
21:02
Политика
Политолог Неменский рассказал о провальном периоде президентства Зеленского
21:02
Политика
В СМИ объяснили, для чего КНР наращивает экономическое взаимодействие с членами Арктического совета
21:01
Происшествия
Крупная компания из Выборга пойдет под суд за неуплату таможенной пошлины
21:00
Политика
Песков раскрыл возможное место проведения встречи Путина и Байдена
21:00
Шоу-бизнес
Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
20:59
Весь мир
Армия Чада готовится к вторжению боевиков в столицу
20:59
Весь мир
Пандемия насилия: 10 фемицидов зарегистрировано в Квебеке за 2021 год
20:58
Шоу-бизнес
Экс-жена Леонида Борткевича вспомнила, как жила три дня под одной крышей с любовницей мужа
20:58
Весь мир
Мексика резко ускорила депортацию нелегальных мигрантов
Все новости
Маршрут первого в России круизного поезда пройдет через Ростов-на-Дону и Элисту
 /  Алексей Оводов
Общество

Маршрут первого в России круизного поезда пройдет через Ростов-на-Дону и Элисту

Первый в РФ круизный поезд «Весенний вояж», который 22 апреля отправится из Москвы, проследует через Ростовскую область, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Первый в РФ круизный поезд «Весенний вояж», который 22 апреля отправится из Москвы, проследует через Ростовскую область, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Состав прибудет в Новочеркасск 23 числа. После осмотра Войскового собора туристы отправятся в станицу Старочеркасскую, а затем посетят Ростов-на-Дону.

Далее поезд проследует на ставропольскую железнодорожную станцию Дивное, а оттуда туристов на автобусе доставят в заповедник «Черные земли», где они смогут увидеть цветение диких тюльпанов и песчаные барханы. Путешественники также посетят озера Маныч-Гудило, чтобы посмотреть на розовых пеликанов, белых цапель, пискульку, колпицу и других занесенных в Красную книгу птиц.

После этого поезд отправится в Элисту. Там пассажирам предложат побывать в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и на фестивале тюльпанов. Затем состав вернется в Москву.

Все путешествие пройдет в формате «поезд-отель»: ночи туристы будут проводить в поезде, а в дневное время отправятся на экскурсии в городах вдоль следования маршрута.

«В каждом из городов предусмотрены длительные стоянки, чтобы пассажиры могли познакомиться с местными достопримечательностями», — говорится в публикации пресс-службы.

Общее время в пути составит три дня и четыре ночи. Железнодорожный состав скомплектован из плацкартных и купейных вагонов, а также вагона-ресторана и вагона-бара. Интерьеры последних оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Стоимость путешествия варьируется в пределах от 26 до 34 тыс. рублей, есть возможность получить кешбэк. Из Москвы новый поезд отправится с Казанского вокзала 22 апреля в 18:40, прибудет обратно 25-го.

поезд весенний вояж круизный поезд
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Маршрут первого в России круизного поезда пройдет через Ростов-на-Дону и Элисту
Рейтинг@Mail.ru