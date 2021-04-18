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Губернатор Подмосковья рассказал об уникальных способностях Шойгу
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0
Армия

Губернатор Подмосковья рассказал об уникальных способностях Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу обладает потрясающей харизмой и уникальными организаторскими способностями. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

Москва, 18 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу обладает потрясающей харизмой и уникальными организаторскими способностями. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что ему удалось поработать вместе с Шойгу над созданием парка «Патриот», который стал одним из самых посещаемых мест Подмосковья. Воробьев отметил выдающуюся харизму главы Минобороны РФ, а также его умение создавать команду и вдохновлять людей.

«Но самое сложное с ним, на мой взгляд, когда ты чего-то достиг, сделал, он сразу генерит, воображает и реализует следующую задачу. Как только ты расслабился, у него появляется в голове новый вызов и все эти вызовы очень важные для страны», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил значимость создания парка «Патриот». По его словам, данная площадка позволяет демонстрировать достижения российских специалистов в сфере создания вооружения и техники. Кроме того, парк играет огромную роль в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и героических поступках наших соотечественников.

Стоит отметить, что в начале апреля в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» прошел финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Ice Cross Downhill. За звание сильнейшего на планете боролись 70 спортсменов из 14 стран мира.

минобороны рф шойгу подмосковье воробьев парк "Патриот"
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