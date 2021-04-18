Губернатор Подмосковья рассказал об уникальных способностях Шойгу

Москва, 18 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу обладает потрясающей харизмой и уникальными организаторскими способностями. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что ему удалось поработать вместе с Шойгу над созданием парка «Патриот», который стал одним из самых посещаемых мест Подмосковья. Воробьев отметил выдающуюся харизму главы Минобороны РФ, а также его умение создавать команду и вдохновлять людей.

«Но самое сложное с ним, на мой взгляд, когда ты чего-то достиг, сделал, он сразу генерит, воображает и реализует следующую задачу. Как только ты расслабился, у него появляется в голове новый вызов и все эти вызовы очень важные для страны», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил значимость создания парка «Патриот». По его словам, данная площадка позволяет демонстрировать достижения российских специалистов в сфере создания вооружения и техники. Кроме того, парк играет огромную роль в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и героических поступках наших соотечественников.

Стоит отметить, что в начале апреля в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» прошел финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Ice Cross Downhill. За звание сильнейшего на планете боролись 70 спортсменов из 14 стран мира.