Мария Миронова помогает отчиму и приемному сыну своей покойной матери

Москва, 18 апреля. Известная российская актриса Мария Миронова после смерти мамы Екатерины Градовой объединила вокруг себя всю семью.

Звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова скончалась 22 февраля. Мария Миронова тяжело переживает смерть матери, но ради близких взяла себя в руки. Вместе с отчимом Игорем Тимофеевым, крестной и полуторагодовалым сыном Федей она улетела в отпуск в Эмираты. Мария регулярно устраивает для близких ужины, шоппинг и прогулки по красивым местам.

Однако в Москве остался еще один человек, за которого всегда переживала мама Мироновой. Это 28-летний приемный сын Екатерины Градовой Алексей Суховерков. Парень недавно открыл собственную компанию, предоставляющую услуги кейтеринга. Ради продвижения бизнеса Алексей взял фамилию покойной актрисы, пишет Kp.Ru.

Миронова помогает не только отчиму, но и Суховеркову. Она рекламирует его бизнес среди поклонников и коллег. А если моральная поддержка понадобится самой артистке, она всегда может позвонить старшему сыну Андрею Удалову. Наследник Мироновой пошел по ее стопам — работает в театре и снимается в кино.

Ранее сообщалось, что актер Станислав Садальский показал поклонникам архивный снимок Градовой с дочерью от Андрея Миронова. Он добавил, что актриса была счастлива рождению внука Феди.