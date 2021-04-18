Москва, 18 апреля. Увеличение розничного товарооборота в России в феврале — один из главных факторов поддержки роста экономики, говорится в докладе экспертов ЦМАКП.

По их мнению, растущее потребление в России продолжает оставаться одним из основных драйверов экономической динамики. Январский скачок товарооборота на 4,8% в феврале сменился приростом на 0,2%, что аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают хорошим результатом.

По подсчетам организации, потребление услуг в России по итогам января 2021 года выросло на 2,8%, а в феврале — на 2,4%. Таким образом, показатель февраля этого года был на 5,3% ниже прошлогоднего значения за этот же месяц, заключили эксперты.

Объем оборота розничной торговли, по данным с исключенной сезонностью, в феврале 2021 года был на уровне февраля прошлого года. Оборот по продовольственным и непродовольственным товарам вернулся к докризисным значениям.

Аналитики сервиса CloudPayments ранее зафиксировали сокращение оборотов продаж в сфере развлечений. При этом, по мнению специалистов, индустрия досуга постепенно восстанавливается в России.