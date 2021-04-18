Депутат Госдумы раскритиковал слова экс-президента Эстонии о закрытии ЕС для россиян

Москва, 18 апреля. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подверг резкой критике заявления экс-президента Эстонии Хендрика Ильвеса о закрытии Евросоюза.

Бывший эстонский лидер ранее написал в соцсетях, что гражданам РФ следует ограничить въезд в ЕС. Чепа в беседе с журналистами одного из российских телеканалов охарактеризовал Ильвеса как «больного» человека.

«Я прекрасно понимаю, что количество не совсем здоровых, даже сильно больных людей велико, но что можно говорить по поводу таких заявлений. Ну... Больной человек...» — сказал политик.

Ранее Алексей Чепа назвал истинных виновников санкций президента США Джо Байдена против РФ.