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Замглавы Минобороны РФ рассказал о специфике работы с Сергеем Шойгу
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля
Армия

Замглавы Минобороны РФ рассказал о специфике работы с Сергеем Шойгу

Сергей Шойгу отмечает третий десяток лет на госслужбе. Именно 18 апреля 1991 года он возглавил Корпус спасателей, позже ставший Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Москва, 18 апреля. Сергей Шойгу отмечает третий десяток лет на госслужбе. Именно 18 апреля 1991 года он возглавил Корпус спасателей, позже ставший Министерством по чрезвычайным ситуациям.

За все время службы Шойгу, по отзывам его подчиненных и друзей, всегда отличался нестандартным подходом к решению задач и никогда не пасовал перед задачей, которая требовала новаторских решений. Его смелость и дальновидность в период руководства МЧС позволили спасти сотни жизней, а в годы управления Минобороны РФ Шойгу почти с нуля организовал целую отрасль медицины катастроф, как указывает «Звезда».

В 1991 году Шойгу отличился на ликвидации аварии на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе: будучи бывшим строителем, руководитель спасательной службы быстро понял, как лучше всего будет поступить с опасно нависшей над цистернами с токсичными химикатами трубой. В 1995 году блестяще проявил себя при ликвидации последствий катастрофы в Нефтегорске. По словам очевидцев трагедии, города не стало всего за день из-за землетрясения, но энергичное руководство сорокалетнего министра позволило спасти сотни людей.

Позже Шойгу поручают руководство миротворческими операциями: он смело берется за задачи, перед которыми пасовали другие. В первую чеченскую войну сотрудники МЧС летят в Грозный, и Шойгу среди них. В эти годы здесь зарождается современная медицина катастроф.

kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

В 2012 году президент Владимир Путин предлагает Шойгу пост министра обороны. После назначения он сразу запускает реформу армии и флота, добившись увеличения доли современной техники в войсках. Министр также усовершенствовал организацию армии и добился повышения уровня боевой подготовки личного состава. Даже современная военная медицина и достижения России в области борьбы с распространением коронавирусной инфекции — тоже заслуга Шойгу.

«Я не припомню, чтобы приходилось выходить от него, ясно не представляя, что нужно сделать для выполнения задачи. Это его опыт, огромнейший опыт работы с людьми, работы в экстремальных условиях. Поверьте, повседневной рутины с таким руководителем просто не бывает», — поделился со «Звездой» заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

пресс-служба президента РФ  / 

За 30 лет в правительстве Сергей Шойгу ни разу не изменил принципам. Вероятно поэтому все это время он занимал самые ответственные посты, где создавал для страны будущее.

Ранее журналистам рассказал о своем личном знакомстве с Шойгу губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще будучи молодыми спасателями, они вместе вытащили человека, замерзшего в снегу.

минобороны мчс шойгу
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