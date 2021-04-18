Первая супруга Борткевича рассказала, почему не пошла на похороны музыканта

Москва, 18 апреля. Первая жена солиста ВИА «Песняры» Леонида Борткевича — Ольга Шумакова — посчитала, что будет лишней на церемонии прощания, поэтому приняла решения не идти на похороны музыканта.

При жизни Борткевич не раз признавался, что не может жить без любви. Артист был трижды женат, последняя избранница была моложе его на 36 лет. С первой супругой Ольгой Шумаковой, музыкант прожил в браке пять лет, а после развода сумел сохранить теплые отношения.

О приятельских отношениях Борткевич и Шумаковой знали многие друзья певца, поэтому для них было странно не увидеть ее на похоронах. Сама Ольга утверждает, что просто не хотела привлекать лишнего внимания.

«Всем прекрасно известно, что у него много жен, много увлечений, дети. Думаю, пойти мне туда, лишняя фигура, светиться там. Поэтому мне не хотелось», — призналась первая супруга музыканта в эфире шоу «Звезды сошлись».

С Борткевичем Ольга познакомилась на концерте в Краснодаре. Тогда ей было всего 18 лет. Несмотря на столь юный возраст, она уже состояла в браке. Долгое время у музыканта и Шумилиной был роман по переписке. Обманывать законного супруга девушка не хотела, тем более что они с Борткевичем хотели пожениться. Они вместе придумали письмо с объяснениями, которое отослали мужу Ольги. Пара заключила брак, а в 1973 году на свет появился их общий сын Алексей.

Сам Борткевич при жизни говорил, что развелся с Шумилиной из-за ее измен. Однако у первой супруги музыканта иная версия. По ее словам, вернувшись с курорта раньше, чем предполагалось, она обнаружила мужа и женщину в халатике, в которой еле узнала знаменитую гимнастку Ольгу Корбут.

В студии программы двоюродная сестра Борткевича Галина Финаева рассказала, что могло послужить причиной смерти музыканта. Солист золотого состава ВИА скончался 13 апреля в возрасте 71 года.