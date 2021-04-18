Друг Балбеса и Бывалого: Топ-5 фильмов с участием Георгия Вицина

Советский и российский актер театра и кино Георгий Вицин родился 18 апреля 1917 года. Он ушел из жизни в 2001 году в возрасте 84 лет. На счету артиста более 300 работ: кинокартины, спектакли, озвучивание мультфильмов.

Георгий Вицин считается одним из самых талантливых и узнаваемых актеров советской эпохи. Известность он получил благодаря амплуа Труса в фильмах Леонида Гайдая. Образ сентиментального ипохондрика с легкостью удавался харизматичному актеру с необыкновенно живой мимикой. ФАН вспомнил самые яркие роли Вицина в кино и составил подборку из пяти лучших картин с его участием.

Пес Барбос и необычный кросс (1961)

Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» /

Трое незадачливых браконьера: Трус, Балбес и Бывалый отправились ловить рыбу с помощью динамита. За неблаговидным делом их застал Рыбнадзор. Испугавшись наказания, друзья притворились простыми рыбаками-любителями, взяв в руки удочки. Они привязали динамитную шашку к палке и забросили ее в реку, решив ее спрятать таким образом. Но как раз в этот момент их пес Барбос кидается в воду, чтобы принести хозяевам палку.

Комедия Гайдая стала первым фильмом о приключениях знаменитых хулиганов. Картина номинировалась на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1961 году как лучший короткометражный фильм.

Самогонщики (1961)

Кадр из фильма «Самогонщики» /

Еще один короткометражный фильм о трех друзьях-бандитах. Трус, Балбес и Бывалый в небольшом лесном домике делают самогон. Дело идет хорошо, особенно когда в конце работы товарищи решают продегустировать собственный продукт. Тут им захотелось подшутить, и они кинули кусочек сахара, смоченного в самогоне, своему псу Барбосу. Четвероногий обижается и опрокидывает бутылки, вынимает змеевик из самогонного аппарата и выбегает из домика в лес. Троица несется за псом и в конце концов прибегает к отделению милиции, где горе-самогонщиков и арестовывают.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика » /

Картина состоит из трех новелл о скромном студенте Шурике, который попадает в нелепые ситуации. Первая, «Напарник», рассказывает о том, как тунеядца и алкоголика Федю перевоспитывали трудотерапией. Вторая новелла, «Наваждение», показала историю двух студентов, сдающих летнюю сессию. Шурик и Лида вместе готовятся в экзаменам, зубрят лекции, изобретают нечто похожее на микронаушник и, в конце концов, влюбляются друг в друга. В заключительной новелле «Операция «Ы» директор продовольственной базы Петухов нанимает троих горе-бандитов, уже знакомых зрителям. Директор просит их разгромить базу, чтобы таким хитрым путем избежать ревизии. Но из-за неуклюжести бандитов и вмешательства Шурика все пошло не по плану.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

Кадр из фильма «Кавказская пленница» / Prt Scr

Эта картина снова показывает историю доброго и наивного Шурика. Главный герой приезжает на Кавказ изучать старинные обычаи. По пути Шурик знакомится с «красавицей, комсомолкой, спортсменкой» — студенткой Ниной. Ее дядя, шофер заведующего райкомхозом товарища Саахова, мечтает как можно выгоднее отдать свою племянницу замуж. И тут как раз кстати сам Саахов влюбляется в Нину. Дядя пользуется моментом и нанимает трех бандитов, Труса, Балбеса и Бывалого для похищения невесты. Шурик, как благородный юноша, очарованный молодой красавицей, отправляется вызволять пленницу из лап негодяев.

Джентльмены удачи (1972)

Кадр из фильма «Джентльмены удачи» /

В этом фильме Вицину досталась уже другая роль — Гаврилы Петровича Шереметьева (Хмыря), сообщника бандита. На раскопках в Средней Азии трое преступников, Доцент, Хмырь и Косой, похищают золотой шлем Александра Македонского. Злодеев поймали, но сокровище они уже успели спрятать, а где — не говорят. Волей случая милиции попадается человек, как две капли воды похож на главаря бандитов, Доцента. Им стал безобидный директор детского сада Евгений Трошкин. Милиция уговаривает мужчину внедриться в воровскую среду под видом Доцента, чтобы узнать местонахождение шлема. Хмырь и Косой принимают Трошкина за своего и вместе с ним совершают побег из тюрьмы, случайно прихватив с собой неудачника Василия Алибабаевича.