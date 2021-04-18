Вашингтон, 18 апреля. Соединенные Штаты должны отказаться от неэффективного санкционного давления, чтобы поддерживать хоть какие-то отношения с Россией, считает американский аналитик Дэниел Депетрис.

По его словам, российский президент Владимир Путин осознает, что вести предметные переговоры с коллегой из США Джо Байденом просто бессмысленно. Инициатива американской администрации о внедрении новой партии санкций породила неизбежный ответ формата «око за око», сказал эксперт.

Однако российская политика остается несгибаемой, несмотря на все внешние ограничения, добавил аналитик. Это может означать лишь то, что идея Запада заставить Москву смотреть на мир в выгодном для него ключе настолько же конструктивна, как толчок в закрытую дверь, передает «ПолитРоссия».

Как стало известно ранее, пользователи Сети из США поставили под сомнение антироссийскую политику Байдена.