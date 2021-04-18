Регионы РФ проверят на цифровую зрелость

Москва, 18 апреля. Минздрав РФ проводит работу над созданием мониторинга уровня цифровой зрелости российских субъектов и методики расчета показателей этой зрелости.

Замминистра здравоохранения России Павел Пугачев поделился с общественностью информацией о разработке системы мониторинга цифровой зрелости регионов.

Предполагается, что проект сможет повлиять на повышение доступности цифровых сервисов для россиян, а также поспособствует преемственности оказания медпомощи и покажет реальные данные о прогрессе в рамках цифровой трансформации регионов РФ.

Рейтинг основывается на развитии инфраструктуры, уровне взаимодействия медицинского сектора с ЕГИСЗ, а также предоставлении услуг и сервисов на портале «Госуслуги».

Недавно российский Минздрав назвал потенциальные сроки начала тестовых испытаний вакцины от COVID-19 на детях.