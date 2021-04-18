Найденные в Ленобласти кости в мешках могут принадлежать участникам ВОВ

Санкт-Петербург, 18 апреля. Полиция обнаружила 20 мешков с останками 118 людей, собранными местным поисковым отрядом на территории от Хапо-Ое до Ексолово в начале прошлого года.

Предварительно установлено, что останки принадлежат солдатам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны. Героев планировали похоронить на Низинском мемориале с полагающимися почестями, но церемонии помешала начавшаяся пандемия.

Ввиду невозможности захоронения поисковики решили закопать мешки с останками там, где их обнаружили. Это вызвало вопросы у местных жителей и правоохранительных органов. Прибывшие по вызову сотрудники всеволожской полиции нашли мешки с костями и приняли соответствующие меры, сообщили в ведомстве.

Человеческие останки обнаружили в рязанском лесу, сообщал ФАН.