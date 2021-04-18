«Крысы напали на слепого»: грызуны держат в страхе жильцов саранской многоэтажки

Саранск, 18 апреля. Жителям одного из домов по улице Рабочей столицы Мордовии приходится делить кров с грызунами. Гигантские крысы без страха и стеснения прыгают на колени отдыхающим у подъезда и даже проникают в квартиры.

«Однажды они напали на слепого. У меня две дочки — одна в младших классах учится, вторая ходит в садик. Становится страшно за детей. Я в этом доме живу почти 10 лет. Они, конечно, и раньше бегали, но в последнее время они просто везде», — поделилась с ФАН опасениями жительница дома Мария.

По словам других собственников, хвостатые соседи — нередкие гости в квартирах. Одних зверьков находили в кровати, других вычисляли по уликам на местах «преступлений». Крупные рыжие крысы грызут все: от коробок с крупами, до проводов и даже стиральных машин.

«Мы их неоднократно травили, раз в месяц точно. Рабочие, которые занимались этим, уверены, что грызуны к нам прибегают из оптовой базы, которая находится недалеко от нашего дома. Мы уже не знаем, что делать. Решили закрыть мусоропровод. Но, как сказали в администрации, за это должны проголосовать 100% собственников», — добавила в разговоре с корреспондентом ФАН хозяйка другой квартиры Марина.

Собрать такой процент подписей оказалось невозможным. Жильцы верхних этажей не разделяют возмущения собственников снизу. Общими усилиями удалось добиться только ремонта мусоропровода. Однако крысы по-прежнему не дают покоя ни молодежи, ни старикам.

«Они уже перестали реагировать на яд, которым их травят. Видимо, привыкли. Слышала, что санэпидстанция взяла одно мертвое животное на анализ, чтобы определить, с помощью каких веществ возможно избавиться от них», — добавила собеседница ФАН.

Ранее ФАН писал о подобной проблеме в Саратовской области. Жители дома в Балаково «борются» с коммунальщиками из-за нашествия крыс.